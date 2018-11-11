Адвокат: Цеповяза должны перевести из ШИЗО в камеру

Осужденный по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз, фотографии которого с крабами и шашлыками ранее появились в интернете, 11 ноября должен быть переведен из штрафного изолятора (ШИЗО) в камеру.

Об этом сообщил адвокат осужденного Роман Боков.

Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима номер 3 (ИК-3) в Амурской области, 8 ноября стало известно, что он помещен в ШИЗО.

«У него было трое суток в ШИЗО, сегодня был последний день. Сегодня его должны были перевести обратно, более точную информацию я получу только завтра, когда приеду к нему», — сказал адвокат.

В пресс-службе управления ФСИН России по Амурской области от комментариев по этой теме отказались, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСИН РФ передала в СК материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который ест крабов и шашлыки в колонии. Публикация фотографий осужденного по делу кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии, возможно связана с семейным конфликтом вокруг имущества бизнесмена. Об этом сообщил адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов.

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить колонию, в которой член банды Цапков ел крабов.

Адвокат сообщил, что экс-супруга Цеповяза не передавала ему в колонию шашлыки и крабов. Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Цеповяз планирует подать иск о клевете. Адвокат осужденного 8 ноября заявил о том, что фото с крабами и шашлыками были сделаны не в колонии.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Ранее адвокат Цеповяза сообщал, что в 2015 году супруга осужденного убеждала его заключить брачный контракт, по которому все имущество переходит к ней, и расторгнуть брак, угрожая в противном случае бросить мужа в колонии. В 2017 году брак был расторгнут, по условиям договора все совместно нажитое имущество, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки стали принадлежать Наталье Цеповяз.

В июле 2018 года Кущевский районный суд Краснодарского края отклонил жалобу Цеповяза о признании брачного договора недействительным и признания его права на половину совместно нажитого имущества. Адвокат заявил о намерении обжаловать это решение.

Прокуратура: администрация колонии предоставляла Цеповязу незаконные привилегии. В отношении сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, возбудили уголовное дело.

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