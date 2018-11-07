Адвокат: экс-супруга Цеповяза не передавала ему в колонию шашлыки и крабов

Об этом 7 ноября сообщил адвокат бывшей жены участника банды Цапков Вячеслава Цеповяза.

Бывшая жена участника кущевской группировки Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя поддерживала его в колонии, но шашлыки и крабов Цеповязу никто не пересылал, сообщил адвокат Эдуард Чургулия, представляющий интересы экс-супруги Цеповяза.

Ранее СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него лежала еда не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

«На протяжении всего срока заключения и финансово, и морально она [бывшая жена] поддерживала своего бывшего супруга, направляла деньги в колонию, оплачивала врачей и докторов. Шашлыки и крабов никто ему не пересылал. Это все делается в рамках уголовно-исполнительного кодекса. Деньги ему передавались на определенном этапе», — рассказал адвокат.

Он добавил, что по словам экс-супруги Цеповяза, к ней начали поступать звонки, обращения со стороны бывшего супруга, чтобы она ему перечисляла деньги на карты. Как это все оформлялось, она пояснить не может. Условно говоря, ее просили перечислить деньги — она отправляла, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСИН РФ передала в СК материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии. Публикация фотографий осужденного по делу кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии, возможно связана с семейным конфликтом вокруг имущества бизнесмена. Об этом сообщил адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов.

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить колонию, в которой член банды Цапков ел крабов.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Ранее адвокат Цеповяза сообщал, что в 2015 году супруга осужденного убеждала его заключить брачный контракт, по которому все имущество переходит к ней, и расторгнуть брак, угрожая в противном случае бросить мужа в колонии. В 2017 году брак был расторгнут, по условиям договора все совместно нажитое имущество, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки стали принадлежать Наталье Цеповяз.

В июле 2018 года Кущевский районный суд Краснодарского края отклонил жалобу Цеповяза о признании брачного договора недействительным и признания его права на половину совместно нажитого имущества. Адвокат заявил о намерении обжаловать это решение.

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