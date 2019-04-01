Адвокат Игорь Бушманов: суд может снова продлить арест Павла Мамаева

Адвокат полузащитника ФК «Краснодар» рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое пройдет 3 апреля.

По словам адвоката, на предварительном слушании будет решаться вопрос о рассмотрении уголовного дела по существу. Судья определит, есть ли для этого основания или нужно вернуть дело прокурору.

Заседание пройдет в закрытом режиме.

«Мы можем подать ходатайства об исключении доказательств, возвращении дела прокурору, также будет решаться вопрос о дальнейшей мере пресечения. Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру. Безусловно, мы будем просить изменить меру пресечения, чтобы обвиняемые самостоятельно могли прибывать в суд, также это благоприятно скажется на скорости судопроизводства», — сказал Бушманов.

Он добавил, что Павел Мамаев и Александр Кокорин будут присутствовать на закрытом заседании, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека. По мнению защиты, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».

В октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Пока футболисты находятся в московском СИЗО, рыночная стоимость обоих снизилась на 1 млн евро. В марте дело футболистов Мамаева и Кокорина направили в суд.

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