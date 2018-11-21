Адвокат Кокорина опроверг информацию о выплаченной футболистом компенсации водителю

Об этом 21 ноября сказала адвокат нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина Татьяна Стукалова.

Она опровергла информацию о том, что ее подзащитный и футболист «Краснодара» Павел Мамаев перевели компенсацию водителю, которого они, по данным следствия, избили.

«Я опровергаю эту информацию», — сказала Татьяна Стукалова.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил, что Кокорин и Мамаев перевели деньги водителю Соловчуку.

«Деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», — сказал собеседник агентства.

Ведущая Ольга Ушакова, водителем у которой работает Соловчук, сказала, что у нее есть данные о том, что никаких договоренностей о компенсациях нет.

«Возможно, той стороной предпринимаются какие-то меры в одностороннем порядке — я за них отвечать не могу», — рассказала она.

По ее словам, водитель не получал денег от футболистов, пишет РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мосгорсуд 19 октября признал законным арест брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, обвиняемого в хулиганстве. Суд также отклонил апелляцию Павла Мамаева на перевод под домашний арест. Суд не освободил Александра Кокорина из СИЗО.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело. Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело. СМИ сообщили, что футболистов задержали.

ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым. РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

Дело о драках с участием Мамаева и Кокорина передали в ГСУ ГУ МВД. В отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев 10 октября пришел на допрос в МВД, его задержали по делу о хулиганстве.

Суд 11 октября принял решение об аресте футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Мамаев извинился и заявил о готовности сдать загранпаспорт, но его также арестовали на два месяца. Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».

В Москве 12 октября суд арестовал еще одного фигуранта дела о драке с участием Кокорина и Мамаева — Александра Протасовицкого. Суд 15 ноября отказал футболисту ФК «Краснодар» Мамаеву в освобождении под залог.

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