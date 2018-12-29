СМИ сообщили, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев написал заявление в полицию.

«Мамаев не подавал и не собирается подавать заявление в полицию на Соловчука. Это фейковые новости, которые распространяются по непонятным нам причинам», — цитирует адвоката Мамаева Игоря Бушманова портал sport24.ru.

По данным «Спорт-Экспресс», заявление поступило в отдел полиции по Пресненскому району, правоохранители начали проверку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест также продлили Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Кокорину и Мамаеву 21 декабря поменяли статью обвинения на более тяжкую — вместо побоев теперь им вменяется причинение легкого вреда здоровью.

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