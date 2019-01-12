Сроки предварительного следствия продлили до 25 мая.

«В настоящее время срок следствия продлен до 25 мая, при этом продлить срок ареста следствие просит до конца апреля», — сказал 12 января адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов.

По его словам, дальнейшее продление срока следствия по делу будет зависеть от интенсивности следственных действий.

«Сколько будет длиться следствие, я не могу знать, это зависит от объема следственных действий, а нас следователи не посвящают в свои планы», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

Всего по делу о нарушении границы задержали 24 человека, 27 ноября арестовали 12 задержанных моряков.

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с Ангелой Меркель действия Украины в Керченском проливе.

Президент России и глава МИД РФ назвали инцидент в Керченском проливе провокацией.

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