Адвокат: хозяйка машины, поврежденной рэпером Хаски в Краснодаре, получила компенсацию

Об этом 27 ноября сообщил адвокат певца Алексей Аванесян.

По словам Аванесяна, владелица автомобиля, поврежденного в ходе уличного выступления рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, получила в полном объеме денежное возмещение ущерба согласно ее оценке и выдвинутым требованиям о компенсации морального вреда.

«Известный кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев вышел с инициативой оказать помощь, поскольку не хотел возбуждения уголовного дела. Мы ее приняли, деньги были переведены владелице автомобиля», — цитирует адвоката «Интерфакс-Юг».

Адвокат отметил, что хозяйка машины завтра пойдет забирать свое заявление, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Выступление должно было состояться 21 ноября на площадке Arena Hall. Полицейские задержали исполнителя за дебош. На входе перед клубом рэпер залез на крышу автомобиля и попытался исполнить одно из своих произведений. Фанаты перекрыли улицу. После этого к автомобилю подошли сотрудники полиции, сняли исполнителя с крыши машины и увели.

Суд арестовал рэпера Хаски на 12 суток за правонарушение по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Позже судья определила, что рэпер не нарушал установленный порядок организации публичного мероприятия, по этой статье он оправдан. Музыкант отказался пройти медосвидетельствование. За это ему назначили трое суток ареста. Защита рэпера Хаски обжаловала его аресты.

Суд в Краснодаре 26 ноября освободил рэпера Хаски из-под ареста. По словам адвоката, суд согласился выпустить Хаски из-под ареста из-за концертного тура.

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