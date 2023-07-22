«Адвокатский статус» усилен на конституционной основе

На основе многочисленных предложений, поступивших от граждан, в Конституции образована новая глава под названием «Адвокатура». В эту новую главу включен ряд статей и норм, которые служат укреплению правовой системы, защищающей права человека.

Конституция устанавливает, что юридическая фирма осуществляет деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, а деятельность юридической фирмы основывается на принципах законности, независимости и самоуправления. Теперь организация деятельности адвокатуры и ее порядок определяются законом, и не допускается вмешательство в деятельность адвоката при исполнении им своих профессиональных обязанностей. Адвокату обеспечиваются условия для беспрепятственного свидания с находящимся под его защитой лицом и дачи советов. Самое главное, что адвокат и его профессиональная деятельность находятся под защитой государства.