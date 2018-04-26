Адыгея и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 25 апреля встретился с делегацией членов правительства Астраханской области во главе с вице-губернатором региона Расулом Султановым.

Делегаты прибыли в республику для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Переговоры прошли в формате расширенного совещания с участием членов Кабинета министров РА.

Открывая совещание, глава Адыгеи передал слова благодарности губернатору Астраханской области Александру Жилкину за конструктивную позицию в вопросе расширения межрегионального сотрудничества.

«Со своей стороны, мы готовы приложить все усилия, чтобы вывести сложившееся взаимодействие на новый, более высокий уровень в интересах жителей наших регионов. Мы входим в состав одного округа — ЮФО, при этом у Адыгеи и Астраханской области есть свои преимущества, свой опыт, которым мы можем обмениваться. Убежден, что ваш визит в Адыгею обогатит наши регионы в социально-экономической сфере, сотрудничество придаст импульс многим перспективным проектам, идеям и планам, которые предстоит реализовать», — сказал Кумпилов.

Вице-губернатор передал главе республики приветствие от Жилкина и пригласил его посетить Астраханскую область для дальнейшего налаживания деловых и добрососедских отношений, изучения потенциала области.

«Мы заинтересованы в многоплановом сотрудничестве. Укреплению взаимоотношений будет способствовать высокий уровень развития института гражданского общества, стабильная общественно-политическая обстановка в Адыгее, нам очень интересен ваш опыт в сохранении межнационального и межконфессионального согласия. Все это является хорошей основой для совместных экономических проектов. Мы готовы увеличить поставки рыбы, соли, топлива, промышленной продукции. Из Адыгеи в наш регион поступают комбикорма, продукция растениеводства. Есть большой спрос на молочную продукцию, а также на ваш известный бренд — адыгейский сыр. Для расширения экономического сотрудничества мы создадим все необходимые условия», — отметил Султанов.

По мнению Кумпилова, стабильное и поступательное развитие возможно лишь в условиях тесной кооперации, построения сбалансированной системы взаимодействия, формирования общего гуманитарного пространства. Одним из показателей интенсивности межрегиональных связей является объем товарооборота. Между Республикой Адыгея и Астраханской областью он составил более 129,5 млн рублей.

Стороны выразили общее мнение о необходимости увеличения этого показателя. Перспективным назвали развитие связей регионов в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, туризме, культуре, образовании, здравоохранении, спорте.

Свои намерения стороны закрепили соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили премьер-министр РА Александр Наролин и вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Расул Султанов. Также соглашение о сотрудничестве подписали между министром сельского хозяйства РА Юрием Петровым и заместителем председателя правительства Астраханской области — министром сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Алексеем Галкиным.

В ходе совещания премьер-министр Адыгеи Александр Наролин представил инвестиционный потенциал республики, возможные направления сотрудничества, обозначил перспективные отрасли экономики. Предметный диалог продолжился в рамках работы по отраслевым направлениям межрегионального сотрудничества (сельское хозяйство, строительство, промышленный потенциал). Члены делегации также посетили ряд передовых предприятий региона, сообщает пресс-служба главы Республики Адыгея.

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