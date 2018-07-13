Адыгея и ФАС будут сотрудничать в развитии конкуренции на товарных рынках

13 июля в 13:51

Руководство Адыгеи и ФАС подписали соглашение. В Доме правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов и замруководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Виталий Королев обсудили аспекты взаимодействия в целях исполнения указа и поручений президента Владимира Путина по развитию конкурентной среды.

Глава Адыгеи выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с ФАС России, которое позволит выстроить единую государственную политику в сфере стимулирования конкуренции на региональном уровне.

«Мы уделяем большое внимание развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной политики. Новые задачи, обозначенные Владимиром Путиным в этой сфере, требуют от нас максимально оперативного и эффективного решения. Очевидно, что от результатов выполнения перечня поручений президента РФ по развитию конкурентной среды во многом зависит развитие экономики и уровень удовлетворенности населения качеством и ценами на товары и услуги», — сказал Мурат Кумпилов.

Виталий Королев также подчеркнул важность совершенствования работы по предотвращению нарушений антимонопольного законодательства, внедрению механизмов содействия органов власти субъектам предпринимательской деятельности в рамках реализации Стандарта развития конкуренции в регионах с целью выполнения национального плана.

«Мы готовы оказать содействие по всем интересующим вас вопросам, особенно связанных с тарифным регулированием. Оно должно быть прозрачным и понятным для населения. Для предупреждения недочетов в тарифном регулировании предлагаю использовать различные форматы взаимодействия. Еще одна важная совместная задача — содействие в вопросах развития конкуренции, а также исполнение поручений президента страны. Для обсуждения этих вопросов мы сегодня здесь. И в дальнейшем будем оказывать вам необходимую методическую поддержку», — отметил замруководителя Федеральной антимонопольной службы РФ.

С этой целью Мурат Кумпилов и Виталий Королев подписали соглашение о сотрудничестве между ФАС и Кабинетом министров республики по осуществлению мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Адыгее.

Как подчеркнул Кумпилов, работа в рамках соглашения позволит усилить взаимодействие республики с федеральными органами власти по дальнейшему развитию конкуренции в регионе, а также синхронизировать деятельность федеральных органов власти и уполномоченных органов республики в целях повышения качества товаров и услуг, стабилизации цен на товарных рынках.

Представители Федеральной антимонопольной службы РФ во главе Виталием Королевым впервые прибыли в Адыгею, где проведут переговоры, дадут консультации, в том числе в рамках тематического заседания Координационного совета по экономической политике республики.

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