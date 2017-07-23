Адыгея получит 123,1 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка

Деньги выделят из резервного фонда Правительства России.

Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. Он представил проект распоряжения о выделении республике средств для частичного покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий паводка.

По словам Пучкова, кабинет министров РФ согласовал и одобрил проект распоряжения. Согласно документу, из резервного фонда правительства для Адыгеи выделят 123 млн 120 тыс. рублей. Деньги предназначены для оказания помощи населению, пострадавшему от стихии.

Временно исполняющий обязанности главы Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что все средства будут доведены до каждого пострадавшего, сообщает пресс-служба администрации республики.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Кошехабльском районе Адыгеи 25 мая из-за дождевого паводка был введен режим ЧС. Из-за повышения уровня воды в реке Фарс 26 мая произошло разрушение тела водоотводной дамбы в окрестностях аула Хакуринохабль в Шовгеновском районе. В результате прорыва дамбы в Адыгее оказались подтоплены четыре района. К ликвидации последствий паводка привлекли более 400 человек. В Адыгее в июне сумма ущерба от паводка составила 307 млн рублей.

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