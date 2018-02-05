«Аэрофлот» из-за непогоды отменил рейс из Москвы в Краснодар

Всего в Шереметьево 5 февраля авиакомпания отменила 13 рейсов из-за непогоды в столице.

Отменены рейсы из Москвы в Воронеж, Таллин, Варшаву, Рим, Барселону, Франкфурт, Белгород, Хельсинки, Челябинск, Краснодар, а также в Москву из Краснодара и Казани.

Всего утром 5 февраля в аэропортах Москвы более 100 рейсов задерживались из-за непогоды. По состоянию на 09:25 в аэропорту Шереметьево задерживались 57 рейсов, в Домодедово — 40, еще шесть отменено. Во Внуково задерживались пять рейсов, четыре — отменено.

По данным синоптиков, 5 февраля снегопад в Москве продолжится, порывы ветра могут достигать 10 м/с, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за сильного снегопада в Москве 4 февраля задержали около 150 рейсов в различные города. Снегопад стал рекордным для февраля. Из-за непогоды самолеты из Сочи, Краснодара и Анапы не смогли вылететь вовремя, сейчас ситуация нормализовалась.

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