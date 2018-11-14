«Аэрофлот» планирует с 2019 года использовать биометрические технологии

Их будут применять при посадке на рейс.

«Планируем использовать наши технологии биометрии. Все из вас проходят рамку спецконтроля на входе в «чистую зону» аэропорта. Я надеюсь, мы сделаем так, что вы будете прикладывать свой посадочный талон, камера моментально сфотографирует ваше лицо, распознает», — сказал замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям Кирилл Богданов.

Далее на гейте достаточно будет приложить посадочный талон. Камера повторно сфотографирует пассажира, сравнит его лицо с тем, что было на спецконтроле, и если оно совпадает, он автоматически пройдет на посадку.

Планируется, что эта технология поможет ускорить процесс посадки на 30%, сообщает ТАСС.

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