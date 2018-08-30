«Аэрофлот» планирует ввести плату за выбор мест в самолете

Авиакомпания собирается снизить количество задержек рейсов и открыть новые маршруты.

Группа «Аэрофлот» в 2018-2019 годах планирует ввести несколько платных сервисов для пассажиров для борьбы с растущими расходами компании.

Платным может стать выбор места в салоне самолета. Для снижения затрат «Аэрофлот» оптимизирует эффективность сервисов на борту (например, питание и дорожные наборы).

Авиакомпания также проведет переговоры о скидках с контрагентами, в том числе с нефтяными компаниями.

Группа «Аэрофлот» в первом полугодии 2018 года получила чистый убыток по МСФО в 5,2 млрд рублей против прибыли в 2,8 млрд рублей годом ранее. Компания объяснила такие финансовые результаты подорожанием топлива, сообщает ТАСС.

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