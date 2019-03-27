Аэропорт Геленджика с 31 марта перейдет на весенне-летнее расписание

С 31 марта рейсы будут выполнять семь авиакомпаний по пяти направлениям.

Всего в весенне-летний период в Геленджик выполнят около 1,4 тыс. рейсов. Уже 31 марта «Аэрофлот» осуществит прямые перелеты по маршруту Геленджик — Москва. Один рейс в день постепенно увеличится до трех, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Геленджика.

С 28 мая авиакомпания «Россия» возобновит рейсы в Санкт-Петербург. Перелеты будут осуществляться шесть раз в неделю со вторника по воскресенье.

С началом летнего сезона из Геленджика откроются рейсы в Сургут авиакомпании «ЮТэйр» — два раза в неделю, по вторникам и субботам. Также с 1 мая перевозчик приступит к перелетам в Москву, частота рейсов увеличена до двух раз в день.

С 1 июня авиакомпания «Северсталь» приступит к выполнению прямых перелетов по маршруту Геленджик — Череповец, один раз в неделю по субботам.

«Уральские авиалинии» с 3 июня будут выполнять перелеты Геленджик — Екатеринбург. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. В конце мая добавятся ежедневные рейсы Геленджик — Москва.

Всего в весенне-летний период из Геленджика будет выполняться до 11 регулярных рейсов в день по различным направлениям.