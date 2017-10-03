Аэропорт Краснодара обвинил проектировщика нового терминала в необоснованном обогащении

В компании «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами Кубани, информацию не комментируют.

АО «Международный аэропорт Краснодар» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с ООО «Ассманн Бератен+Планен» (входит в Assmann Beraten+Plannen, Германия) 29,38 млн рублей необоснованного обогащения. Заявление было принято к производству 29 сентября. Предварительное судебное заседание назначено на 21 ноября, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания «Базэл Аэро» в августе 2016 года выбрала немецкую архитектурную компанию «Ассманн Бератен+Планен» в качестве генерального проектировщика нового терминала международного аэропорта Краснодара.

В строительство терминала планировали инвестировать около 8 млрд рублей. Немецкая компания должна была подготовить проект будущего здания аэровокзала и прилегающих к нему территорий, а также разработать генеральный план.

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