Аэропорт Сочи: после ЧП с самолетом эвакуацию пассажиров провели за 17 минут

В международном аэропорту Сочи 1 сентября в 3:01 из-за происшествия с самолетом Москва — Сочи была объявлена тревога.

«В 03:05 на место происшествия прибыли четыре пожарных расчета аэропорта. Возгорание было потушено за восемь минут. Эвакуация пассажиров и членов экипажа прошла в течение 17 минут. После эвакуации пассажиров разместили в одном из секторов аэропорта, где с ними работали врачи и психологи», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе добавили, что аварийно-спасательная и медицинская службы аэропорта провели все необходимые действия при ЧС, минимизировав ее последствия и сохранив жизни пассажиров.

«Благодаря слаженной работе сотрудникам международного аэропорта Сочи удалось избежать возможной гибели людей и локализовать ЧС в максимально сжатые сроки», — отметили в аэропорту.

Сейчас пассажиры находятся в гостиницах города. Аэропорт организовал работу по выдаче багажа и ручной клади из самолета.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Среди пассажиров жертв нет. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.

На месте скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян, который первым прибыл на место аварии, координировал работу служб аэропорта и помогал проводить эвакуацию пассажиров. У мужчины не выдержало сердце.

СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи. Ространснадзор проверит UTair и аэропорт Сочи после ЧП с самолетом.

Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал о ЧП.

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