Аэропорт Сочи примет более 1 тыс. гостей фестиваля Юрия Башмета

Зимний международный фестиваль искусств пройдет с 16 по 25 февраля.

В период проведения мероприятия Международный аэропорт Сочи обслужит более 1 тыс. участников и гостей, в том числе российских и зарубежных артистов и коллективов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Базэл Аэро»

Юрий Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии Grammy камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Будут работать музыкальная, вокальная и театральная академии, пройдут мастер-классы для молодых композиторов. Пройдет конкурс молодых композиторов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стала известна программа Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.

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