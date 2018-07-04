Аэропорт Сочи впервые обслужил 30 тыс. 925 человек за сутки

Международный аэропорт Сочи обновил рекорд по количеству обслуженных пассажиров за сутки.

Аэропорт 1 июля обслужил 30 тыс. 925 пассажиров на прилет и вылет, установив новый рекорд по количеству обслуженных человек за одни сутки на внутренних и международных авиалиниях, сообщили в компании. Всего было зафиксировано 105 рейсов на прилет и 116 на вылет. Из них 36 — рейсы деловой авиации.

По предварительной оценке специалистов, такие цифры не предел. Суточный пассажиропоток воздушной гавани курорта во время проведения ЧМ-2018 может составить до 35 тыс. человек.

В период летнего сезона аэропорт обслуживает от 24 тыс. до 30 тыс. пассажиров в сутки. Во время зимней Олимпиады 2014 года максимальный суточный пассажиропоток составил 24 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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