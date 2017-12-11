Аэропорты Краснодарского края с начала года увеличили пассажиропоток на 8%

Аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика за 11 месяцев увеличили пассажиропоток до 10,2 млн человек.

При этом на внутренних направлениях обслужили 9,38 млн человек, на международных — 845,7 тыс.

Количество вылетов за этот период увеличилось на 6% и составило 43,7 тыс. Объем обработанных грузов и почты вырос на 6% — до 11,9 тыс. т.

Аэропорт Краснодара увеличил пассажиропоток на 17% — до 3,2 млн человек. Пассажиропоток возрос также в аэропортах Сочи и Геленджика, в аэропорту Анапы при этом он уменьшился на 4% — до 1,32 млн человек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Базэл-Аэро».

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