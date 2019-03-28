Аэропорты Кубани примут участие в экологической акции «Час земли»

Международные аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы 30 марта в аэровокзалах и на привокзальных площадях на час отключат освещение.

С 20:30 до 21:30 в терминалах аэропортов и на привокзальных площадях частично будет отключено освещение, при этом аэропорты продолжат работу в штатном режиме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Отключение электроэнергии не коснется объектов, необходимых для обслуживания пассажиров и обеспечения авиационной безопасности. Подача электропитания прекратится на световые табло на привокзальных площадях, входах в терминалы, крышах зданий, отключат световую рекламу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участники акции выключат свет на 60 минут в знак неравнодушия к будущему планеты. В Краснодаре 30 марта на час отключат архитектурную подсветку ряда административных зданий. Также не будет работать декоративное освещение улицы Красной.