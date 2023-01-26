Афера на триллион или Проект века: никому не известная якутская компания заказала возведение электростанции мощнее Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС

ООО «Сила Якутии», существующее с 2022 года и уставным капиталом в 10 тыс. руб, провело тендер на строительство газовой электростанции мощностью 8 ГВт.

В Якутии закручивается детективная история с тендером на строительство газовой электростанции с уникальной для региона и страны мощностью. Заказчиком выступает неизвестная, словно, специально созданная под проект компания. А руководство Республики отмалчивается, никак не комментируя информацию о том, что возле Ленска может развернуться проект стоимостью в 870 млрд руб.

В ноябре 2022 года отраслевой канал «Газотурбинные технологии» буднично сообщил:

«В Якутии построят газовую электростанцию. ООО «Сила Якутии» принимает заявки на участие до 20 декабря. Победителю предстоит запроектировать, изготовить, а также протестировать и ввести объект в эксплуатацию. Начало строительства планируется на 2024 год, работы пройдут в два этапа. Первый энергоагрегат будет введен в эксплуатацию в июне 2028 года. Всего планируется построить 16 блоков по 500 МВт. Организация обещает аванс подрядчику в размере 15% от стоимости».

Саяно-Шушенская ГЭС.

Для сравнения масштабов проекта: Саяно-Шушенская ГЭС – 6,4 ГВт, Красноярская ГЭС – 6 ГВт, крупнейшая в Якутии Вилюйская ГЭС – 0,68 ГВт. А общая мощность электростанций Якутии по состоянию на конец 2021 года составляла 3,2 ГВт. Вот только, спустя время, выяснилось, что заказчик работ – ООО «Сила Якутии» – это зарегистрированная в октябре 2022-го компания. А ее уставной капитал – 10 тыс. руб.. Поэтому многие сочли информацию фейком.

Но 26 января, спустя два месяца, ООО «Сила Якутии» вдруг сообщило в местные СМИ, что заказало китайской Sinohydro строительство газовой электростанции мощностью 8 ГВт в районе города Ленска, а также – линии передачи сверхвысокого напряжения 800 кВ для экспорта электроэнергии в Китай. Стоимость проекта почти триллион рублей – 870 млрд руб.

Sinohydro Corporation — госкомпания Китая, создана в 1950 году. Имеет головной офис в Пекине. Основными направлениями деятельности являются строительство, инжиниринг, проектные работы в сфере строительства гидротехнических и гидроэлектрических объектов. На ее счету возведение гидроэлектростанции в Эфиопии, Судане и самом Китае. Скажем, ГЭС на Ниле в Судане – крупнейший в Африке аналогичный объект, выдающий 1,3 ГВт. То есть, теоретически, Sinohydro Corporation способна реализовать амбициозный проект в Якутии.

ГЭС в Эфиопии, построенная Sinohydro Corporation.

Более того, для республики компания, так сказать, не чужая. 3 декабря 2015 года в Москве в рамках Транспортной недели состоялось подписание меморандума о намерениях по реализации проекта строительства мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска между Росавтодором и китайской госкорпорацией SinoHydro Corporation Limited.

Через год, в марте 2016-го, представители SinoHydro снова заявили о намерениях реализовать проект строительства моста через Лену и встретились с министром экономики Якутии: обещали построить мост к 2022 году, к 100 юбилею главного города Республики.

Вот только Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства моста через Лену в Якутии аж в апреле 2021-го! Да и он предусматривал только проведение подготовительных работ. Документацию на сам транспортный переход обещали направить на экспертизу до конца I полугодия того же года.

Представители китайской компании встречаются с руководством Республики. 2016 год. Жители Саха (Якутии) еще верят, что проект моста скоро начнут реализовывать.

Но планы опять поменялись: в конце ноября 2022 года глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что власти намерены только в 2023 году получить заключение Главгосэкспертизы России на проект моста через реку Лену. Само собой, говорить о сроках окончания строительства никто из экспертов уже не хочет. Ну, а многие жители относятся к проекту, как «Нью-Васюкам» местного руководства.

На этом фоне нельзя исключать, что информация о возможном строительстве SinoHydro Corporation газовой электростанции, стоимостью в 870 млрд руб., может оказаться правдой. Китайцы хотят прийти в Республику. Другой вопрос, что, возможно, власти делают для них этот путь ветвистым и малопонятным. Для чего? Тут можно только предполагать. Если на кону 870 млрд руб. – у чиновников есть множество причин «мутить воду».

А то, что ситуация очень странная, видно сразу. Скажем, заказчик у проекта века, мягко сказать, сомнительный. Учредитель фирмы ООО «Сила Якутии» некий Кравченко Алексей Сергеевич, ранее возглавлявший небольшую, ныне закрытую фирму в Санкт-Петербурге. А гендиректором значится Китаева Евгения Георгиевна, которая возглавляет еще две компании ООО «БЭКСТЕЙДЖ» и ООО «ДЭСТЭН ПАРТНЕРС». Первая занимается производством кинофильмов и телевизионных программ, а вторая является информационным агентством.

Создание виртуальных проектов – одно из направлений деятельности компаний, которые возглавляет гендиректор “Сила Якутии”.

Никаких комментариев по «проекту века» власти республики Саха (Якутия) не дают. Видимо, местная элита озабочена иными проблемами. Или еще не принято решение – как подавать данную информацию населению. А то ведь можно легко попасть в скандал! На днях стало известно о роскошном новогоднем корпоративе, который, как говорят, не постеснялись закатить члены постоянного представительства Республики при президенте Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Глава республики Айсен Николаев не стал комментировать пир во время чумы.

Ранее стало система ЖКХ Якутии оказалась на грани коллапса, а жизнь и здоровье тысяч людей – под угрозой. В регион пришли аномальные морозы, а власть раз за разом демонстрировала неспособность управлять ситуацией в жилищно-коммунальном хозяйстве.