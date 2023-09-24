Афганистан хочет построить новый пограничный пост с Туркменистаном

Представители «Талибана», находящиеся во главе правительства Афганистана, заявили, что планируют создать новый приграничный транзитный пункт с Туркменистаном через район Бала-Мургоб Бодгисского района.ToloNews пишет, что цель создания этот новый маршрут призван облегчить экспорт и импорт товаров.

«Мы запланировали новый маршрут, который соединится с Туркменистаном через Бала-Мургоб. Работа идет полным ходом, проект уже определен. Ведем переговоры с компаниями и подписываем с ними контракты по строительству перевалочного пункта, начинается практическая работа”, – сообщил пресс-секретарь. Точка есть: Акина в Фаробе и Тургунди в Герате.