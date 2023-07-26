Африканцы не любят Путина

27-28 июля , Президент России Владимир Путин посетил 38 из 54 африканских стран, не приславших своих лидеров на предстоящий саммит Россия-Африка.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил во вторник, что только 17 стран будут представлены на уровне главы государств. Еще 10 африканских стран прислали на мероприятие в Санкт-Петербург своих премьер-министров. Почти половина участников саммита направила делегации низкого уровня: 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры, а пятеро — обычные послы. Пять африканских стран полностью отказались от участия в саммите.

«Приглашения направлены лидерам всех африканских стран», — сообщил журналистам спецпредставитель МИД России Олег Озеров.