style=»width: 100%;»> Африканская чума свиней добралась до Краснодарского края

На данный момент имеется подтвержденный диагноз у восьми погибших животных на свиноводческом предприятии в станице Петровской Славянского района Кубани.

На заседании специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных в крае принято решение ввести по району режим «чрезвычайной ситуации» и разграничить угрожаемые зоны в радиусе до 10 км от эпизоотического очага — предприятия «Петровское», которое насчитывает 4502 голов, сообщает пресс-служба краевого Россельхознадзора.

Для предотвращения заражения скота на других фермах уже оборудованы пять круглосуточных контрольно-пропускных постов с дезбарьерами.

Ранее сообщалось о том, что очаги АЧС зафиксированы в Омской области.

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