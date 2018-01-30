Агентство Moody’s улучшило прогноз Кубани до «позитивного»

Международное рейтинговое агентство в январе изменило прогнозы нескольких регионов и двух госкомпаний со «стабильного» на «позитивный».

Это произошло после того, как Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России.

Агентство изменило на «позитивный» прогноз рейтингов Москвы и Санкт-Петербурга («Ba1»), Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области («Ba2»), Самарской области и Чувашии («Ba3»), Нижегородской области, Краснодарского и Красноярского краев («B1»).

При этом Moody’s изменило на «стабильный» прогноз рейтингов Омской области («Ba3»), Омска, Краснодара и Республики Коми («B1»), сообщает «Интерфакс».

Moody’s — международное рейтинговое агентство, которое занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков.

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