Агентство по делам молодежи определено как специально уполномоченный орган в сфере волонтерства

<img src="/wp-content/uploads/2023/08/942b5d00a981f02fe0cfc31b4c9a6aea.jpg" title="Агентство по делам молодежи определено как специально уполномоченный орган в сфере волонтерской деятельности" alt="Агентство по делам молодежи определено как специально уполномоченный орган в сфере волонтерской деятельности»

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🏢 В соответствии с внесенными дополнениями Агентство по делам молодежи при Министерстве молодежной политики и спорта является специально уполномоченным государственным органом в сфере волонтерства.

🔰 Агентство, в том числе:

▫️ участвует в реализации государственной политики в сфере;

▫️разрабатывает и реализует проекты нормативно-правовых документов;

▫️вносит предложения по совершенствованию законодательства.

➡️ Полномочия органов исполнительной власти Республики в сфере волонтерской деятельности определены законом.

❕Также органам государственной власти на местах предоставлены полномочия по разработке проектов нормативно-правовых документов в сфере, по реализации государственных целевых программ.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального объявления.