Аграрии и фермеры за год пополнили бюджет Кубани на 18,4 млрд рублей

Агропромышленный комплекс в 2016 году пополнил бюджет Краснодарского края на 18,4 млрд рублей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Сергей Орленко на совещании по подведению итогов в аграрной отрасли в 2016 году. Он отметил, что в этом году край показал достойные результаты.

«Благодаря эффективной деятельности всех участников АПК, в крае производство продукции на душу населения увеличилось на 17% и составило 75 тыс. рублей. Бюджет края за 11 месяцев был пополнен на 18,4 млрд рублей с ростом в 6%», — пояснил он.

По данным краевого минсельхоза, в этом году производство овощных культур открытого и защищенного грунта выросло до 874 тыс. т. Урожай плодов составил 450 тыс. т. Сады заложены на площади 1,6 тыс. га. Среди них 1,2 га садов интенсивного типа.

С начала года валовый надой молока во всех хозяйствах Кубани составил 1,2 млн т. Это на 12,2 тыс. т больше, чем за такой же период в прошлом году. Производство мяса скота и птицы составило 435,8 тыс. т. С января было направлено потребителям 1,5 млрд штук яиц, что на 10,3% больше 2015 года. По словам и.о. министра, главная задача на следующий год — не только не допустить в АПК спада производства и сохранить позиции, но и обеспечить рост и развитие по отраслям.

Он рассказал, что стратегические задачи на ближайшую перспективу, это развитие овощеводства, садоводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развитие сельскохозяйственной кооперации. Особое внимание планируют уделить интенсивному развитию молочного животноводства.

«Здесь наши усилия должны быть сконцентрированы на решении ряда задач, в том числе наращивании численности КРС, максимально используя собственную племенную базу, увеличении продуктивности дойного стада и повышении качества молока, строительстве и реконструкции животноводческих ферм», — подчеркнул Орленко.

Планируется, что аграрии должны довести площади под многолетними травами до 10% пашни и обеспечить ветеринарную защиту отрасли.

Орленко напомнил, что с 2017 года субсидии в АПК будут переориентированы от компенсационных к стимулирующим. Их направят на поддержку сельхозтоваропроизводителей, увеличивающих качественные показатели производства продукции.

«Мы должны вместе прорабатывать стратегию развития АПК. В этом году комиссии минсельхоза выезжали в ряд районов и мы вместе прорабатывали программу развития для каждого муниципалитета. Именно эти программы нужно четко исполнять в соответствии с поставленными задачами», — цитирует и.о. министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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