Аграрии Кубани собрали 1 млн тонн зерна нового урожая

Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в ходе видеоселекторного совещания по вопросам сельскохозяйственных уборочных работ.

В совещании также приняли участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, главы регионов. Говорили о задачах по обеспечению уборки урожая в текущем году.

Дмитрий Медведев отметил, что в целом в большинстве регионов посевная кампания проведена достаточно гладко, яровой сев по стране проведен на 96%.

«В южных регионах уже началась уборка зерновых и зернобобовых. Пока о конкретных цифрах говорить рано, мы ожидаем вообще-то достаточно приличного результата», — подчеркнул глава кабинета министров.

Как в свою очередь сообщил губернатор Краснодарского края, на Кубани уборочная кампания успешно стартовала на две недели раньше срока. К уборке приступили все муниципалитеты, сельхозпроизводители обеспечены всей необходимой техникой.

«На сегодняшний день уже собран 1 млн т зерна. Средняя урожайность составляет более 60 ц/га. Если в рамках таких погодных условий мы сохраним темпы, то задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны выполним», — акцентировал Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что всего предстоит убрать почти 1,7 млн гектаров зерновых колосовых и зернобобовых. Это на 38 тыс. га больше, чем в 2017 году. Проблем с хранением зерна в крае также нет, все элеваторы готовы единовременно принять 13 млн т зерна.

Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен вопрос возмещения сельхозпроизводителям потерь от роста цен на топливо.

«Такого рода компенсации нужны. Я это решение готов поддержать в рамках несвязанной поддержки и возможностей резервного фонда. Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости», — заявил Дмитрий Медведев.

Вениамин Кондратьев также отметил, что за первые пять месяцев года из-за повышения цены на дизельное топливо дополнительные затраты аграриев на ГСМ составили около 1,3 млрд рублей. До конца года при нынешней стоимости ГСМ эти затраты вырастут еще на 2,6 млрд рублей по отношению к прошлому году.

«Если часть затрат на топливо будет компенсирована, мы снизим финансовые потери сельхозпроизводителей. Спасибо вам от всех аграриев Кубани за поддержку в этом направлении», — цитирует обращение главы региона к премьер-министру пресс-служба администрации Краснодарского края.

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