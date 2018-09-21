Аграрии Кубани уже собрали 700 тыс. т подсолнечника

В крае стартовал сев озимых и продолжается уборка урожая.

Во время осенней посевной из 1,5 млн га земли практически все будет отдано озимой пшенице — почти 1 млн 450 тыс. га пашни.

Остаток разделят между тремя озимыми культурами. Ячменем засеют 130 тыс. га, на доли ржи и тритикале выделят более скромные площади.

На полях края кипит и другая работа: еще не завершилась уборка урожая.

Скоро в крае закончат собирать подсолнечник, аграрии уже отправили в хранилища больше 700 тыс. т семян этой культуры.

Сбор сахарной свеклы и кукурузы уже перевалил экватор, набирает ход и уборка риса, от злака освободили только пятую часть чеков. Валовой сбор на данный момент составляет 150 тыс. т. Жатва этой культуры на Кубани завершится в октябре.

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