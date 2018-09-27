Аграрии Кубани засеяли озимыми 25% запланированных площадей

Это почти 400 тыс. га полей. Сейчас свое место в земле занимают пшеница, рожь, ячмень и тритикале.

«Все муниципальные образования региона приступили к севу озимых культур. В этом году нашим аграриям предстоит посеять 1 млн 578 тыс. га. Это на уровне прошлого года. Я хочу сказать, что мы высеваем семена только наши, отечественные, нашей кубанской селекции», — отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Все семена проходят испытание. На опытной станции в Ленинградском районе сорта проверяют на прочность в 25 железобетонных стеллажах. В них почва промерзает сильнее. И уже весной будет ясно, как зерновые пережили зиму. Для того, чтобы максимально сохранить посевы, нужно строго соблюдать технологию.

«Очень важно вовремя, в оптимальные агротехнические сроки посеять все озимые. Как видите, мы находимся на поле по подсолнечнику, там, где у нас ранние сроки сева сортовой агротехникой, 20 сентября уже было посеяно, 1 октября будут всходы», — рассказал директор опытной станции Виктор Гукалов.

Уже после окончания посевной аграрии сделают подкормку азотными удобрениями, а затем начнут бороться с грызунами. Побьет ли Кубань очередной рекорд по сбору зерновых, станет известно летом.

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