style=»width: 100%;»> Аграрии Кубани перевыполнили план осенне-зимнего ремонта сельхозтехники

План ремонта по тракторам выполнен на 103%, по зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам и сеялкам на 104%, по боронам дисковым на 109%, по культиваторам на 102%.

Так, было отремонтировано 5210 тракторов, 792 зерноуборочных и 792 зерноуборочных комбайнов, 2478 дисковых борон, 4862 культиватора и 4183 сеялки. Также за зимний период прошли учебу около 1200 специалистов-механизаторов. 850 специалистов повысили квалификацию.

Как показали результаты проводимого краевого смотра-конкурса по организации ремонта и подготовки сельскохозяйственной техники к проведению весенне-полевых работ 2017 года, лучших результатов добились специалисты и ремонтники Брюховецкого, Каневского, Курганинского, Павловского, Славянского, Тимашевского и Успенского районов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Кубани.

Источник