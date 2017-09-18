style=»width: 100%;»> Аграрии Кубани подводят предварительные итоги урожая 2017

Только одного риса в Краснодарском крае собрано почти 200 тысяч тонн.

По данным аграриев Кубани рис собран уже на 26% запланированной площади. Валовый сбор белого зерна составляет 198,6 тысяч гектаров. Средняя урожайность — 63,1 центнера с гектара.

«Кроме того, зерновой кукурузы обмолочено 335,9 тыс. га, при средней урожайности 49,6 ц/га. Подсолнечник убран на 282,5 тыс. га или 67% от запланированного. Урожайность составляет 25,7 ц/га. Сахарная свекла выкопана на площади 91,4 тыс. га, при средней урожайности 479,5 ц/га. Сои обмолочено 72% запланированных площадей — 176,2 тыс. га, со среднекраевой урожайностью 20,2 ц/га», — сообщает пресс-служба Минсельхоза Краснодарского края.

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