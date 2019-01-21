Аграрии Кубани получат 1,6 млрд рублей субсидий на льготные кредиты

Программа позволяет аграриям получить средства для развития предприятий на выгодных условиях — до 5% годовых.

Министерство сельского хозяйства России опубликовало планируемый объем средств на 2019 год. Из общей суммы малым формам хозяйствования направят 236 млн рублей, на компенсацию по кредитам для развития растениеводства предусмотрено 984 млн рублей. На животноводство пойдет 425 млн рублей, в том числе 336 млн рублей — на молочное направление.

Как отметил вице-губернатор Андрей Коробка, льготное кредитование — один из самых востребованных у аграриев Кубани инструментов господдержки. По его словам, деньги идут в основном на обновление парка сельхозтехники, приобретение ГСМ, на подготовку к сезонным полевым работам.

Вице-губернатор сообщил, что в 2018 году одобрили более 1,3 тыс. заявок сельхозпроизводителей Кубани на получение кредитов по льготной программе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для льготного кредита сельхозпроизводителям нужно обратиться в уполномоченные банки, перечень которых размещен на сайте Минсельхоза России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники. В прошлом году на субсидии для покупки сельхозтехники выделили 10 млрд рублей из федерального бюджета, на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей.