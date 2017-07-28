Аграрии Лабинского района остались довольны результатом уборки зерна

На Кубани завершается кампания по уборке урожая.

Аграрии уверены, что край побьет прошлогодние рекорды — на складах уже 10 млн т зерна.

Высокую урожайность отмечают практически во всех районах края. В Лабинском районе холодная и затяжная весна не помешала хлеборобам. Уборку зерна из-за погодных условий начали позже обычного, но результатом остались довольны.

«Урожай хороший в этом году у нас, уборка прошла, как говорится, на одном дыхании, все хорошо», — сказал старший агроном сельхозпредприятия Лабинского района Михаил Осипов.

Лучших хлеборобов Краснодарского края будут поздравлять на празднике урожая. В этом году он пройдет в октябре.

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