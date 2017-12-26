Агрессивных болельщиков во время ЧМ-2018 будут искать с помощью дронов

В Росгвардии заявили, что во время чемпионата мира по футболу будут использовать беспилотники для поиска агрессивных болельщиков.

«Большое значение будет уделяться проведению профилактических мер, направленных на предупреждение, своевременное выявление и пресечение правонарушений со стороны агрессивных болельщиков. В этих целях будут использоваться различные системы видеонаблюдения и контроля, стоящие на вооружении Росгвардии: беспилотные летательные аппараты, комплексы высотного видеонаблюдения и другие системы, такие как система «Безопасный город», которые позволяют своевременно выявлять правонарушения», — рассказал первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов.

Он отметил, что стадионы, на которых пройдут матчи, возводятся с учетом возросших требований безопасности, а для их обследования инженерно-технические подразделения оснащают средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Полномочия по охране объектов ЧМ-2018 передали Росгвардии. В ведомстве проведут перегруппировку своих сил для обеспечения безопасности регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Вернуться на ленту

Источник