Академик Чехонин побывал с визитом в Краевой клинической больнице № 1

Представитель Российской академии наук Владимир Чехонин приехал в Краевую клиническую больницу № 1, чтобы ознакомиться с тем, как в Краснодаре лечат стеноз трахеи.

Исследование, которое проводилось в крае, показало, что синтетический каркас, установленный на место поврежденного участка, приживается в организме человека и обрастает новой тканью.

«Кубанская школа, которая активно развивается, сегодня занимает достойнейшее место среди российских врачей, среди российских специалистов в области реконструктивной и регенеративной медицины. Я очень рад, что в клинике так развивается наука. Это говорит о том, что это живой коллектив, который имеет серьезное будущее», — отметил академик Чехонин.

Врачи видят огромный потенциал в тканеинженерных конструкциях на основе синтетического каркаса. С помощью этой методики можно будет одержать победу над множеством заболеваний, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник