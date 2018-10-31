Академия ФК «Краснодар» вышла в финал отбора Юношеской лиги УЕФА

Матч в рамках национального отбора в Юношескую лигу УЕФА 2019/20 в зоне ЮФО/СКФО прошел 31 октября в Сочи.

Команда воспитанников Академии ФК «Краснодар», представленная футболистами 2001 года рождения, провела встречу с «Анжи». Игра закончилась со счетом 2:1. У «быков» отличились Кутовой и Ознобихин.

Двое краснодарцев по итогам матчей были признаны лучшими игроками финала — это Данил Бенедык и Олег Ознобихин. С первого места горожане вышли в финальный этап национального отбора Юношеской лиги УЕФА 2019/20, который пройдет с 15 по 25 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба клуба.

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