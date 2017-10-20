Акции «Магнита» снизились на 10,1% после публикации отчетности

На Московской бирже 20 октября к 16:39 стоимость акций ретейлера уменьшилась до 8 тыс. 492 рублей при объеме торгов 7,187 млрд рублей.

Чистая прибыль «Магнита» по Международным стандартам финансовой отчетности в третьем квартале упала на 53,3%, до 6,9 млрд рублей. Согласно неаудированным показателям, чистая прибыль с начала года уменьшилась на 32,38% до 27,67 млрд рублей.

Компания понизила прогноз роста выручки на 2017 год до 8-10%. Предыдущий прогноз составлял от 9 до 11%.

В этом году ретейлер намерен открыть 2,1 тыс. магазинов «у дома» без учета закрытий, 39 гипермаркетов и магазинов «Магнит семейный» и 800 магазинов косметики, сообщает «Интерфакс».

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