Акции протеста против судебной реформы проходят в Израиле 27 раз

Израильская оппозиция проводит 27 еженедельных массовых акций протеста против судебной реформы по всей стране.
Сообщается, что самая крупная из примерно 150 демонстраций традиционно проходит возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве.
Несколько десятков протестующих перекрыли шоссе Аялон в восточной части города после окончания основного митинга, сообщает The Times of Israel.
Издание сообщило, что израильская полиция применила водометы для разгона протестующих, блокирующих движение на главной трассе к востоку от Тель-Авива во время акции протеста против судебной реформы.
В настоящий момент шоссе Аялон открыто для движения в обоих направлениях.