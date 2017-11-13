Акция «Навстречу ЧМ по футболу в городе Сочи» прошла в Белореченске

Белореченский район стал 34-м, в котором провели спортивный праздник.

Торжественное мероприятие началось с парада делегаций сельских поселений. На главной арене спорткомплекса «Химик» местные атлеты устроили показательные выступления. Затем состоялась передача флага. Представитель Северского района вручил символ акции главе Белореченского района Дмитрию Федоренко.

«Я первый раз участвую в подобной акции. Вы видите настроение и эмоции всех взрослых и детей. Я думаю, оценка данной акции может быть только положительной, и надеюсь, что мы делаем со своей стороны все, чтобы сборная России выступила достойно на этом чемпионате мира», — сказал Дмитрий Федоренко.

Затем флаг принял мастер спорта России и финалист Кубка страны футболист Андрей Перов. Недавно он завершил профессиональную карьеру, но чемпионат мира как болельщик ждет с нетерпением.

«Конечно, хочется посетить как можно больше матчей, которые будут проходить в нашем регионе. В Ростове и Сочи. И хотелось бы, конечно, чтобы наша сборная, если реально смотреть на вещи, я думаю, вышла из группы. А дальше уже как повезет», — отметил финалист Кубка России по футболу Андрей Перов.

Еще один символ спортивной эстафеты — памятный мяч — вручил представителям администрации ветеран футбола Юрий Нагоев.

В Сочи пройдет несколько матчей чемпионата мира, и сейчас в крае полным ходом идет подготовка к главному футбольному событию. Реконструирован стадион «Фишт», строятся базы для сборных. На Кубани их будет восемь — больше, чем в других регионах в России.

«После чемпионата мира вся эта великолепная спортивная база — это поле с натуральной травой, с полноценной системой полива, с системами аэрации и прочее — все останется здесь, у нас в крае. Это будет использоваться нашими детьми и спортивными школами. То есть наследие, которое оставит чемпионат мира для нашего региона, — это, без тени всяких сомнений буду говорить, одно из самых массовых», — рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Продолжился праздник футбольным турниром «Кубок «Золотая осень»», в котором соревновались 13 белореченских команд.

За две недели флаг акции, которую проводит министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, побывает во всех поселениях района.

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