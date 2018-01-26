Акция в поддержку российских спортсменов пройдет 3 февраля

Инициатором акции «Россия в моем сердце!» выступила Общественная палата Российской Федерации.

«Сейчас нам, всему российскому обществу как никогда важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, которые оказались в такой сложной ситуации. Печально, что спорт смешался с политикой и удар придется держать нашим спортсменам», — заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В митингах-концертах примут участие представители общественных движений, волонтерских объединений и просто неравнодушные граждане. Они пройдут по всей стране 3 февраля, сообщает пресс-служба ОП России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в заявку на Олимпиаду в Пхенчхане вошли 169 российских атлетов. Среди них — 12 кубанских атлетов.

МОК 29 декабря 2017 года согласовал олимпийскую форму для российских спортсменов. Компания ZASPORT представила эскизы нейтральной формы российских олимпийцев.

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