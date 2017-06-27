Акцию «Навстречу ЧМ по футболу в Сочи» принял Красноармейский район

В станице Полтавской главным событием стал матч между командами спортшкол района.

Организатором всекубанской акции является министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

— Я с детства мечтал стать футболистом. Очень сильно любил футбол, с пяти лет мне папа давал поиграть с мячом. Я так и начал в футбол играть.

На арене «Виктория» также прошел парад делегаций спортивных школ и поселений района. Участников и гостей праздника поприветствовали ветераны футбола и чиновники.

«Красноармейский район всегда был одним из лидеров в развитии физической культуры. И на сегодняшний день занимает одну из передовых позиций. Я надеюсь, так и останется», — отметил заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков.

Красноармейский район стал 24-й точкой всекубанской эстафеты. Далее флаг отправится в Темрюкский. За два года знамя побывает на территории всего региона. Финал акции состоится в Сочи накануне чемпионата мира по футболу в мае 2018 года, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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