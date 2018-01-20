Акцию «Навстречу ЧМ по футболу в Сочи» принял Лабинский район

Праздник прошел 20 января в Лабинске, в спортивном комплексе «Олимп».

Там собрались делегации сельских поселений муниципалитета, спортсмены, ветераны и учащиеся спортивных школ.

Мероприятие посетили первый замминистра физкультуры и спорта региона Сергей Мясищев, и. о. главы Лабинского района Александр Демченко, член президиума краевой федерации футбола Валерий Поддубнов.

Право принять флаг акции от Курганинского района предоставили мастеру спорта России по футболу Василию Яблонскому. Валерий Поддубнов передал району памятный футбольный мяч Всекубанской акции.

После состоялся парад с участием всех воспитанников спортивных школ и прошли мини-футбольные матчи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце ноября эстафету встретили в Курганинском районе.

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