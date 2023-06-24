Акимат столицы выделил 98 миллиардов сумов на покрытие долгов организаций за отопление и горячее водоснабжение

Ташкентский городской хокимият выделил из государственного бюджета 98,6 млрд сумов на индексацию расходов на тепло и горячую воду районов и различных организаций по состоянию на 1 апреля 2023 г. Шавкат Умурзаков принял по этому поводу соответствующее решение.
Решение содержит перечень долгов организаций, расходы которых покрываются по состоянию на 1 апреля текущего года.
Приложение первое В списке указаны наименования 60 организаций, а общая сумма задолженности в них составила 7,3 млрд.сум.
Во втором приложении 12 районов, общая сумма задолженности в них составила 33,7 млрд.сум. р>