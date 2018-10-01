Акинфеев завершил выступления за сборную России

Капитан национальной сборной 1 октября обратился в болельщикам.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной. Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом», — говорится в сообщении пресс-службы ПФК ЦСКА.

Игорь Акинфеев играл за сборную 15 лет. По его словам, с каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки.

«С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА», — отметил в своем обращении футболист.

Он добавил, что уходит со спокойной душой, так как в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник