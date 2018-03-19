Акробат цирка Мстислава Запашного скончался от остановки сердца

Акробат Антон Мартынов, сорвавшийся с троса в цирке Элисты, 19 марта умер перед транспортировкой из столицы Калмыкии в больницу Ростова-на-Дону.

«Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростова-на-Дону у Антона Мартынова остановилось сердце. Искренне соболезнуем его родным», — цитирует пресс-службу цирка Мстислава Запашного «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», воздушный акробат Антон Мартынов сорвался с высоты во время выступления 24 февраля в спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте. Артист вышел из комы 16 марта, его готовили к транспортировке из Элисты в больницу Ростова-на-Дону.

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