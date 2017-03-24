Актер Данила Козловский стал послом ЧМ-2018 по футболу

Российского актера Данилу Козловского 24 марта объявили послом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Церемония назначения состоялась на стадионе «Краснодар» в преддверии товарищеского матча между сборными России и Кот-д’Ивуара, передает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее стало известно, что Данила Казловский проведет в Краснодаре и Новороссийске съемки фильма «Тренер», он станет сопродюсером, режиссером и исполнителем главной роли.

Послами ЧМ-2018 также были назначены вице-президент Российского футбольного союза, почетный гражданин Армавира Никита Симонян, теннисистка Елена Веснина, хоккеист сборной России Александр Овечкин, актер Сергей Светлаков, фигурист Евгений Плющенко, сын советского футболиста Славы Метревели.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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