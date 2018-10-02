Актер и телеведущий Максим Аверин принял участие в модном показе в Сочи

Показ прошел 29 сентября в рамках мероприятия Sochi Fashion Week.
Актер театра и кино, телеведущий Максим Аверин представил публике свою коллекцию одежды под названием «Жить». Кроме профессиональных моделей на подиум вышел сам актер. Кроме него в мероприятии участвовали итальянский фотограф Антонио Федерико и режиссер-постановщик Валерий Сороковой.
Показ сопровождался записью живого концерта трио Даниила Крамера и вокалом Армине Саркисян, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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