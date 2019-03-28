Актер краснодарского Музыкального театра Юрий Дрожняк получил премию «Золотая маска»

Лауреатами престижной театральной награды стали 15 человек.

Премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» получили: Элина Быстрицкая, Владимир Васильев, Вадим Гаевский, Александр Гельман, Юрий Дрожняк, Александр Збруев, Вера Карпова, Габриэла Комлева, Василий Лановой, Станислав Любшин, Иван Уланов, Владимир Федосеев, Леонид Хейфец, Инна Чурикова, Евгений Шокин.

«Я никогда не думал, что попаду в число таких выдающихся деятелей театра. Поэтому это было очень приятно и волнительно. Я благодарю своих коллег по сцене — в Краснодаре, Геленджике, Туапсе, Новороссийске, Анапе. Это первая «Золотая маска» на Кубани, и я глубоко убежден, что эта награда — всей культуры края. В этом смысле я как полпред», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» Юрий Дрожняк.

Торжественное вручение премии прошло 27 марта на сцене Большого театра в Москве, сообщается на сайте фестиваля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2018 году Юрия Дрожняка удостоили премии «Золотая маска».

Юрий Дрожняк за годы работы в краснодарском Музыкальном театре сыграл более 100 ролей, как режиссер поставил около 30 спектаклей. Звание «Народный артист России» ему присвоили в 1996 году.